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В Норвегии кита заподозрили в связях со спецслужбами России

Политика

Белуха с креплением для видеокамеры сама подплыла к рыбакам и позволяла себя гладить

В Норвегии кита заподозрили в связях со спецслужбами России
Иллюстрация: Twitter: Fiskeridirektoratet
Белуха с ремнем

Осло, 29 апреля 2019, 16:39 — REGNUM  У побережья Норвегии к рыбакам приплыл кит-белуха, на котором были надеты ремни для крепления видеокамеры, сообщает 29 апреля издание Dagbladet.

Уточняется, что морское млекопитающее позволяло себя гладить, спокойно плавало среди лодок и совершенно не боялось людей.

Издание утверждает, что на ременной системе, надетой на белуху, имелась надпись «Оборудование Санкт-Петербурга».

Вызванные рыбаками сотрудники Норвежского арктического университета в Тромсе осмотрели животное, сняли с него ремни и заявили, что кит-белуха может быть специально подготовленным животным, обученным специалистами ВМФ России для выполнения разведывательных задач.

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