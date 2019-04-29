Путин предложил ввести общее гражданство для жителей Украины и России

Москва, , 16:22 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства. Об этом российский лидер заявил сегодня, 29 апреля, на церемонии вручения медалей «Герой Труда».

Напомним, что Путин подписал указ об упрощенной процедуре предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик. Также президент России не исключил, что упрощенная процедура предоставления гражданства может быть распространена на всех жителей Украины.

В ответ на это избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он сильно сомневается в том, что российские паспорта для украинских граждан будут так уж соблазнительны. Он также заявил, что готов дать украинские паспорта всем российским гражданам, которые готовы «сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу».

Теперь Владимир Путин вновь решил высказаться на эту тему, и заявил, что было бы неплохо ввести общее гражданство для жителей двух стран, и от этого выиграли бы обе стороны.

«Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ… И если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы», — сказал Путин.

Он уверен, что с общим гражданством и Россия, и Украина станут только сильнее и успешнее.

«Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего», — подчеркнул президент России.