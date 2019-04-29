В Латвии готовят протест против перевода образования на латышский язык

Рига, , 16:21 — REGNUM Несогласных латвийцев с принятым ранее решением Конституционного суда о законности перевода всего образования на государственный латышский язык приглашают принять участие в первомайской акции «родительская шеренга». Об этом сообщает новостной портал mixnews.lv со ссылкой на публикацию в Facebook председателя Форума родителей, представляющих школы нацменьшинств Константина Чекушина.

В своем сообщении он пригласил всех собраться на площади у театра Дайлес, чтобы выразить свое несогласие с «людоедским законом». Он также подчеркнул, что инициатива должна носить народный характер и не быть связанной ни с какой политической партией.

«Мы приглашаем вас в «родительскую шеренгу», чтобы правительство видело, что мы не согласны с решением Конституционного суда, не согласны с людоедским законом и не согласны с тем, чтобы страдали наши дети. Поэтому я предлагаю пройти своей колонной. Пусть нас будет немного, но я надеюсь те, кто знает меня или Деги Караева или других активистов нашего форума, придут. Мы имеем право требовать образование на родном языке. Мы не согласны, что нас вычеркнули из повестки. И мы хотим качественного образования для детей», — написал Чекушин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля, Конституционный суд Латвии признал решение перевода всего образования в школах на государственный латышский язык законным и соответствующим конституции.

В Совфеде РФ уже заявили о возможности подачи иска в ЕСПЧ в связи с вынесенным решением Конституционного суда Латвии.

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