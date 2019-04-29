В Риге согласовали мероприятия к 9 мая

Рига, , 16:15 — REGNUM В Риге запланировано четыре традиционных мероприятия, посвящённых Дню Победы. По сообщению представителя Рижской думы Айра Шмелде, на данный момент в самоуправление поданы соответствующие заявки на проведение мероприятия, передает новостной портал mixnews.lv

Шмелде также рассказала, что все заявки поданы в предусмотренном законом порядке, и у Рижской думы нет информации, которая заставила бы как-то ограничивать мероприятия.

От общества «9мая.lv» подано две заявки: первое мероприятия пройдет 8 мая у Памятника Победы с 17 до 21 часов, а второе — непосредственно 9 мая с 9 до 23 часов. Ожидается, что в обоих мероприятиях примут участие 1000 человек.

Партия «Новое согласие» хочет провести 9 мая мероприятие «Шествие Дня Победы и Европы «Бессмертный полк» с 12 до 14 часов. Конечный пункт Шествия — рижский парк Победы. Также на проведение и собрание акции «Бессмертный полк» была получена самоуправление от частного лица. Около 1000 человек с 13 до 18 часов пройдут по маршруту угол бульвара Александра Грина — улица Слокас — парк Победы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля 2019 года комиссия латвийского парламента по этике одобрила идею сноса Памятника Победы. Автором данной инициативы стал латышский активист Угис Полис, который разместил свою идею в сентябре 2017 года на портале общественных инициатив. По мнению Полиса, памятник Освободителям — символ, который «напоминает латышскому народу о страданиях в годы советской оккупации — убийствах, насилии, геноциде латышского народа». На данный момент уже более 21 000 жителей проголосовали за снос памятника

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В ходе обсуждения инициативы предлагалось также переименовать памятник в «мемориал советской оккупации» и создать в подземных помещениях «интерактивный музей оккупации».

Также в марте 2019 года национальное объединение «Все для Латвии!» (VL-TB/LNNK) озвучила инициативу об внесении поправок к закону о собраниях, шествиях и пикетах — запретить «носить формы тоталитарных режимов». Пенсионеры не смогут приходить 9 мая к памятнику Освободителям Риги в своей военной форме, если Сейм решит поддержать поправки.

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