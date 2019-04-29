Это и есть мягкая сила: эксперт об общем гражданстве России и Украины

Москва, , 16:07 — REGNUM Предложение Владимира Путина — одна из форм проявления «мягкой силы», предоставление российского гражданства поможет защитить от дискриминации людей, ассоциирующих себя с Россией и русской культурой, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 29 апреля, политолог Алексей Мухин, комментируя высказывания президента России об «общем гражданстве» России и Украины.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин заявил, что, по его мнению, от возможного предоставления российского гражданства жителям Украины и украинского — жителям России выиграют обе стороны.

«Украинцы и русские — братские народы. И даже более того: я вообще считаю, что это один народ на самом деле, со своими особенностями: культурными, языковыми, историческими, но по сути своей один народ. И если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы, мы будем сильнее и успешнее», — сказал президент России.

«Взаимное предоставление гражданства — это интересный эксперимент, в результате которого в выигрыше действительно могут остаться обе стороны. Это дорога с двусторонним движением.

Реакция украинской власти, во всяком случае Верховной рады, на это предложение будет, конечно, негативной. Они любые движения с нашей стороны воспринимают как угрозу собственной безопасности. Неадекватные люди в руководстве государством — это серьезная проблема.

То, что предложил Путин, — это и есть мягкая сила. Предоставление гражданства — одна из форм поддержки русскоязычных, русских людей на постсоветском пространстве.

Жаль, что это решение не было принято раньше — и хорошо, что оно принято теперь. Люди, идентифицирующие себя с русским миром, подвергаются дискриминации как на Украине, так и в Казахстане, и даже в Белоруссии, пускай и не так заметно. Россия должна реагировать, и реагировать быстро», — отметил Алексей Мухин.