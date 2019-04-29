Понедельник, 29 Апреля 2019 года
16:24:31 МСК

Минобороны Литвы объявило о разведывательных полётах боевой авиации РФ

Политика

За минувшую неделю из и в Калининградскую область над Балтийским морем летали только самолёты-разведчики

Вильнюс, 29 апреля 2019, 16:02 — REGNUM  Минобороны Литвы сегодня, 29 апреля, отчиталось об активности российской боевой авиации в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем за 22−28 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Истребители из так называемой воздушной полиции НАТО поднимались в воздух для сопровождения российских бортов дважды — оба раза сопровождались разведывательные самолёты Ил-20. Один летел из Ленобласти в Калининградскую область, второй — из Калининградской области в материковую часть России.

Напомним, так называемая воздушная полиция НАТО базируется в Литве и Эстонии с 2004 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Милитаризация Прибалтики
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить