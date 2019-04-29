Минобороны Литвы объявило о разведывательных полётах боевой авиации РФ

Вильнюс, , 16:02 — REGNUM Минобороны Литвы сегодня, 29 апреля, отчиталось об активности российской боевой авиации в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем за 22−28 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Истребители из так называемой воздушной полиции НАТО поднимались в воздух для сопровождения российских бортов дважды — оба раза сопровождались разведывательные самолёты Ил-20. Один летел из Ленобласти в Калининградскую область, второй — из Калининградской области в материковую часть России.

Напомним, так называемая воздушная полиция НАТО базируется в Литве и Эстонии с 2004 года.