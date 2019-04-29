Власти Индонезии могут перенести столицу с острова Ява

Джакарта, , 15:58 — REGNUM Министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что президент Джоко Видодо рассматривает варианты перемещения столицы Джакарты за пределы Явы, сообщает CNN Indonesia.

«Правительство еще не определилось с будущим расположением столицы. Перенос столицы может занять до десяти лет», — заявил министр планирования, приведя в пример такие страны, как Бразилия, Малайзия и Казахстан.

По словам Бамбанг Броджонегоро, новая столица должна иметь следующие критерии. Во-первых, столица должна иметь стратегическое расположение и территориально находиться в центре Индонезии.

Во-вторых, район должен быть свободен от стихийных бедствий или, по крайней мере, их риск должен быть минимален. Речь идет о землетрясениях, вулканах, цунами, наводнениях, эрозии, лесных и торфяных пожарах.

В-третьих, правительство Индонезии хочет, чтобы новая столица находилась в достаточно развитом городе, с целью минимизировать потребность в развитии новой инфраструктуры.

«Нам нужен город, который бы имел достаточно развитую логистику, чтобы не строить новые аэропорты, порты и дороги», — пояснил Бамбанг Броджонегоро.

Напомним, Ява, где расположена столица Индонезии Джакарта, — это густонаселенный индонезийский остров, на котором проживает около 150 млн человек, из общей численности населения страны в 265 млн.