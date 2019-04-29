Министр обороны Казахстана зарегистрировал страницу в Twitter

Нур-Султан, , 16:00 — REGNUM В Twitter зарегистрировался министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. Об этом глава оборонного ведомства написал 29 апреля на своей странице.

Официальный статус страницы подтвердили в пресс-службе министерства обороны Казахстана. Ермекбаев написал, что лично будет информировать жителей республики о деятельности вооруженных сил.

«Знаю, что граждане интересуются состоянием Вооруженных сил Казахстана. Для них важно получать информацию из первых уст. Поэтому принял решение делиться новостями о деятельности вооруженных сил в твиттере», — написал глава оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта исполняющим обязанности президента Казахстана стал бывший председатель сената республики Касым-Жомарт Токаев, который с первых дней своего назначения стал активно пользоваться страницей на Facebook.

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