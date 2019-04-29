В Екатеринбурге депутаты намерены придать чиновникам мэрии ускорение

Екатеринбург, , 15:52 — REGNUM Мэрии Екатеринбурга могут «урезать» время для ответов на депутатские запросы с 30 до 25 рабочих дней. Предложение в устав единогласно поддержали на публичных слушаниях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Планируется, что благодаря ускорению общения чиновники смогут более оперативно взаимодействовать с депутатами гордумы. 25 дней — это предельный срок для ответа.

По словам депутата Алексея Вихарева, «в перспективе» можно рассмотреть и дальнейшее снижение предельного срока до 20 дней.

Как и все прочие предложения на публичных слушаниях, оно было заслушано без обсуждения и поддержано единогласно. Теперь окончательное решение примет гордума.

Напомним, 29 апреля 2019 года на публичных слушаниях поддержали новый запрет для референдума. Теперь проводить схожие по смыслу референдумы можно будет не чаще, чем раз в два года, если поправку утвердят депутаты.

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