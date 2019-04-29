На красноярского замминистра лесного хозяйства завели административное дело

Красноярск, , 15:30 — REGNUM Счётная палата Красноярского края возбудила административное производство в отношении заместителя министра лесного хозяйства региона Алексея Большакова. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве сегодня, 29 апреля.

В Счётной палате уточнили, что 19 апреля на заседании коллегии рассматривалась аналитическая записка «Оценка реализации в крае приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов». В ходе анализа были выявлены «многочисленные недостатки и нарушения, требующие внимания со стороны исполнительной власти». Чтобы обсудить необходимые вопросы, аудиторы пригласили заместителя министра лесного хозяйства Красноярского края Алексея Большакова. Однако на заседание коллегии он не явился. Счётная палата составила в отношении чиновника протокол об административном правонарушении, материалы дела направлены в суд «для принятия соответствующего решения».

О ситуации проинформировали председателя краевого правительства Юрия Лапшина.

Между тем ситуацию вокруг замминистра прокомментировали в краевом минлесхозе. ИА REGNUM там сообщили, что министерство «до сих пор официально не получило заключение Счётной палаты края с результатами оценки реализации в крае приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов».

В минлесхозе уточнили, что 18 апреля на имя Большакова поступило приглашение Счётной палаты края на заседание коллегии, запланированное на 19 апреля.

«Подчеркнём, что на официальном сайте Счётной палаты не размещён годовой план работы и план работы коллегии. Дата и время заседания коллегии совпали с проведением мероприятия, ранее запланированного министерством», — отметили в ведомстве, добавив, что речь идёт о рабочем совещании по проблемным вопросам лесопользования.

Ранее по запросам Счётной палаты аудиторам направлялись необходимые документы и пояснения для подготовки аналитической записки о реализации в крае приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

«Как показали события последних недель, громкие заявления Счётной палаты края, в том числе о неэффективной организации работ по тушению лесных пожаров на территории края в 2018 году, не подкреплены серьёзными фактами и аргументами. О причинах таких действий в адрес Минлесхоза края остается только догадываться. Надеемся, что с помощью надзорных и правоохранительных органов, в ближайшее время эта ситуация прояснится», — резюмировали в минлесхозе.

Напомним, Алексей Большаков был назначен заместителем министра лесного хозяйства Красноярского края в ноябре 2016 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Счётная палата Красноярского края обнародовала информацию об анализе тушения лесных пожаров в регионе в 2018 году. Аудиторы подчеркнули, что на финансирование мер по предупреждению и тушению лесных пожаров в регионе в прошлом году было направлено 1,3 млрд рублей, что на треть больше, чем в 2017 году. Однако по итогам пожароопасного сезона-2018 в крае было зафиксировано 1639 пожаров, площадь которых по сравнению с предыдущим периодом выросла в три раза и составила 1,6 млн гектаров. Размер ущерба лесному фонду достиг более 4 млрд рублей.

Читайте также: Красноярский край: пожары уничтожили 1,6 млн га леса и репутацию чиновников