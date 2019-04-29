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Ле Пен поздравила испанскую партию Vox с успехом на выборах

Политика

Впервые за много лет в парламенте Испании появятся крайне правые депутаты

Париж, 29 апреля 2019, 15:31 — REGNUM  Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен поздравила испанскую правую партию Vox с успехом на внеочередных всеобщих выборах в Испании. «Самые теплые» поздравления она опубликовала на своей странице в Twitter 29 апреля.

«Мои самые теплые поздравления Сантьяго Абаскалю и его молодой и энергичной партии Vox с ее громким появлением в парламенте! Нации нуждаются в защитниках-энтузиастах!» — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы закончились победой Испанской социалистической рабочей партии, которая утратила большинство в парламенте. Правая партия Vox, основанная в 2013 году, набрала 10,3% голосов и впервые получила места в парламенте — 24 из 350.

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Политическая жизнь Испании
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