Премьер-министр Франции о мерах Макрона: «Настроены действовать быстро»

Париж, , 15:23 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что правительство страны «настроено действовать быстро» в отношении мер, объявленных главой государства Эммануэлем Макроном 25 апреля, сообщает Le Figaro.

«Я знаю, что многие нетерпеливы, президент попросил нас действовать быстрее, он прав. И мы полны решимости двигаться быстро», — отметил Эдуард Филипп, открывая встречу с министрами Франции в Матиньонском дворце в Париже 29 апреля.

По словам премьер-министра, чтобы воплотить в жизнь заявления президента, все парламентарии должны в основном иметь одинаковое видение, иметь одинаковые амбиции, обсуждать, работать вместе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон дал пресс-конференцию, где представил меры по урегулированию ситуации в стране, связанной с регулярными протестами «желтых жилетов».

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