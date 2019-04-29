«Материалов достаточно»: в Германии призвали отдать Порошенко под трибунал

Берлин, , 15:13 — REGNUM Пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко следует передать под суд Международного трибунала по военным преступлениям в Донбассе, заявил депутат городского парламента Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

«Материалов для международного трибунала над экс-президентом и его высшими офицерами достаточно уже сейчас», — заявил в интервью «Комсомольской правде» Линдеманн.

По его словам, за пять лет войны в Донбассе погибли 15 тыс. человек, при этом 90% снарядов прилетало с Украины. Эти факты подтверждаются даже в отчетах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Окружной административный суд Киева открыл производство по иску о запрете на выезд за границу Порошенко и чиновникам из его окружения. Иск был подан блогером Александром Дубинским. Он просит суд «запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов».

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