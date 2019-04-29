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Instagram удалил профиль внучки Муссолини за фотографию семейного склепа

Политика

Внучка Муссолини пострадала за фамилию

Рим, 29 апреля 2019, 15:10 — REGNUM  Instagram удалил страницу Алессандры Муссолини, депутата Европарламента, внучки Бенито Муссолини, рассказала сама «пострадавшая» на своей странице в Facebook в понедельник, 29 апреля.

Поводом стало размещение фотографии семейного склепа, где похоронен в том числе и ее дед. Муссолини назвала происшедшее антидемократической «дискриминацией», которая затруднит ее предвыборную кампанию (выборы в Европарламент пройдут 26 мая).

Ранее сообщалось, что кандидат в Европарламент от партии «Братья Италии» Гай Юлий Цезарь Муссолини (правнук Бенито Муссолини по другой линии) подвергся санкциям Facebook: причиной блокировки его страницы была его фамилия.

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Политическая жизнь Италии
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