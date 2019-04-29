Экс-глава МИД ФРГ Габриэль не видит распространения правых идей в стране

Берлин, , 15:09 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль раскритиковал недавнее исследование Фонда Фридриха Эберта. Социологи пришли к выводу, что характерные для политического центра взгляды находятся в стране под угрозой, пишет газета Die Welt 29 апреля.

Авторы исследования констатировали, что в стране распространяется правый популизм. Это выражается в негативном отношении к просителям убежища со стороны чуть более половины населения Германии. В то же время, согласно отчету Фонда, 86% жителей страны привержены демократии, идее разнообразия и прав человека. 80% считают благом членство Германии в Европейском союзе.

Габриэль в беседе с журналистами Der Bild раскритиковал исследование как «ненаучное». Он не видит распространения правых убеждений и опасности для политического центра. Он обратил внимание на противоречие выводов социологов. Вместо того, чтобы приписывать людям правые идеи, стоит похвалить их за приверженность демократии, отметил политик. То, что 54% граждан Германии настроены негативно по отношению к приезжим, не является для него доказательством смещения политических вглядов.

Как сообщало ИА REGNUM, последний опрос института Forsa показал низкую заинтересованность граждан Германии в грядущих выборах в Европейский парламент.

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