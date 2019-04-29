Понедельник, 29 Апреля 2019 года
15:07:54 МСК

Представители Бангладеш получили приглашение от России на ПМЭФ-2019

Политика

Мероприятие состоится в Северной столице 6-8 июня

Москва, 29 апреля 2019, 15:01 — REGNUM  Высокопоставленные представители Бангладеш получили от России приглашение принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится в первой декаде июня 2019 года. Об этом 29 апреля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Абдулкаламом Моменом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Читайте также: Бангладеш готовится подписать торговое соглашение с Россией

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил позитивную динамику развития торгово-экономических связей двух государств. Так, в 2018 году товарооборот превысил 1,6 млрд долларов, практически повторив рекордные показатели 2017 года.

«Бангладеш — наш проверенный, давний партнёр», — заявил Лавров.

По его словам, стороны сошлись во мнении, что прямые контакты между деловыми кругами необходимость поощрять.

Также в сюжете: В Кремле ответили на сообщения о бойкоте иностранного бизнеса ПМЭФ

В Кремле ответили на сообщения о бойкоте иностранного бизнеса ПМЭФ

«Хорошую возможность в этой связи представляет предстоящий ПМЭФ, для участия в котором приглашены глава парламента Бангладеш, министры финансов и торговли этой страны, — сказал Лавров, выразив надежду, что они смогут принять это приглашение.

Как сообщало ИА REGNUM, Петербургский международный экономический форум-2019 состоится 6−8 июня. В 2018 году мероприятие посетили свыше 17 тысяч участников из 143 стран. В ходе форума было подписано 593 соглашения на общую сумму более 2,6 трлн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия и Бангладеш подписали протокол к договору по АЭС «Руппур»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить