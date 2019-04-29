Представители Бангладеш получили приглашение от России на ПМЭФ-2019

Москва, , 15:01 — REGNUM Высокопоставленные представители Бангладеш получили от России приглашение принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится в первой декаде июня 2019 года. Об этом 29 апреля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Абдулкаламом Моменом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства отметил позитивную динамику развития торгово-экономических связей двух государств. Так, в 2018 году товарооборот превысил 1,6 млрд долларов, практически повторив рекордные показатели 2017 года.

«Бангладеш — наш проверенный, давний партнёр», — заявил Лавров.

По его словам, стороны сошлись во мнении, что прямые контакты между деловыми кругами необходимость поощрять.

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«Хорошую возможность в этой связи представляет предстоящий ПМЭФ, для участия в котором приглашены глава парламента Бангладеш, министры финансов и торговли этой страны, — сказал Лавров, выразив надежду, что они смогут принять это приглашение.

Как сообщало ИА REGNUM, Петербургский международный экономический форум-2019 состоится 6−8 июня. В 2018 году мероприятие посетили свыше 17 тысяч участников из 143 стран. В ходе форума было подписано 593 соглашения на общую сумму более 2,6 трлн рублей.

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