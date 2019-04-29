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Депутаты Северо-Запада хотят дать властям право оставлять письма без ответа

Политика

В случае массовых рассылок без указания конкретного адресата

Мурманск, 29 апреля 2019, 14:51 — REGNUM  Члены постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по правовым вопросам сегодня, 29 апреля, в Мурманске обсудили предложение о внесении изменений в федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан.

«Речь идёт о проблеме, с которой сталкиваются органы государственной власти и местного самоуправления при получении обращений массовой рассылки без указания конкретного адресата. По мнению членов комитета, в федеральном законодательстве должна появиться норма, позволяющая оставлять такие письма без ответа», — пояснили в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов.

От псковского регионального парламента в работе комитета участвует депутат Владимир Яников («Единая Россия»).

Напомним, в настоящее время за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан предусмотрена административная ответственность.

Парламентская ассоциация Северо-Запада России (ПАСЗР) — консультативно-совещательный орган, образованный в 1994 году. В ПАСЗР входят законодательные (представительные) органы власти 11 субъектов Северо-Запада России.

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