Назарбаев поручил усилить деловую активность Ассоциации народов Казахстана

Нур-Султан, , 14:48 — REGNUM Председатель Ассоциации народов Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил вывести деятельность ассоциации предпринимателей Ассамблеи на качественно новый уровень, сообщает 29 апреля агентство «Казинформ».

Во время XXVII сессии бывший глава государства отметил, что ассоциацию предпринимателей необходимо усилить ведущими представителями бизнес-сообщества.

Для достижения поставленной цели Назарбаев предложил создать клуб зарубежных друзей Ассамблеи, который будет способствовать развитию деловых связей.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Нур-Султане открылся XXVII съезд Ассоциации народов Казахстана. В рамках мероприятия были избраны новые заместители председателя Ассоциации.

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