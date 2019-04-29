Турция намерена экспортировать лёгкий танк Tulpar

Анкара, , 14:44 — REGNUM Турецкие оборонные предприятия ведут переговоры с представителями иностранных государств по вопросу экспорта нового отечественного лёгкого танка Tulpar. Его прототип был создан в 2018 году компанией Otokar, поставляющей оборонную продукцию в 32 страны. Разработчики создали машину с учетом требований зарубежных заказчиков.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, генеральный директор компании Otokar Сердар Гергюч сообщил, что легкие танки незаменимы при разведке боем и огневой поддержке. По его словам, с учетом меняющихся условий ведения войны и появления новых угроз потребности в подобных боевых машинах постоянно растут. Сердар Гергюч заявил: «Компания Otokar создала новый легкий танк Tulpar с учетом современных технологий. В прошлом году этот танк сдал «на отлично» экзамен по стрельбам в Европе, а сегодня его тестируют два заказчика». По словам генерального директора, на Tulpar установлена пушка калибра 105 мм, превосходящая по мощности зарубежные аналоги. Компания участвует в тендерах в двух странах, отметил глава Otokar. Он сообщил: «В конце июня-начале июля будут известны итоги тендера. В одной из стран нашим конкурентом является лишь китайская компания Norinco. В другой стране у нас три конкурента». Легкий танк Tulpar будет впервые представлен общественности в рамках 14-й Международной выставки оборонной промышленности (IDEF'19), которая пройдет в Стамбуле 30 апреля — 3 мая 2019 года.