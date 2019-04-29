«Закрыть двери» магазинов и кафе 1 мая призвали в префектуре Парижа

Париж, , 14:51 — REGNUM В связи с демонстрациями 1 мая в префектуре полиции Парижа призвали владельцев магазинов и кафе «закрыть свои двери», сообщает Le Figaro.

Известно, что после 24 недель мобилизации «желтых жилетов» новый глава полиции Дидье Лальман стремится избежать сценария 2018 года, когда участники демонстрации подожгли Макдональдс рядом с вокзалом Аустерлиц.

«В 2019 году ответственные за магазины, бары и рестораны будут вынуждены закрыть свои двери и создать средства защиты своих учреждений от повреждений и грабежей», — говорится в заявлении префектуры, опубликованном в понедельник, 29 апреля.

В префектуре Парижа призвали владельцев ресторанов освободить «террасы от любой мебели, которая может послужить оружием для радикально настроенных демонстрантов». Сообщается также, что эти меры могут быть отменены «на индивидуальной основе» и в зависимости от развития ситуации.

Издание отмечает, что в указе предусматривается даже запрет на парковку транспортных средств 1 мая с 06:00 до 20:00 по маршруту, выбранному для проведения манифестации.

Ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что «1 мая, мы знаем, что ультраправые, ультралевые, а также активисты движения «желтые жилеты» обрушатся на Париж, и не только на Париж».

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