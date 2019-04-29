Львов превратился в «тормоз Украины» и «электоральное гетто»

Киев, , 14:24 — REGNUM Впервые за 20 лет из двигателя Украины Галичина превращается в тормоз государства, — заявил политолог Виктор Небоженко, комментируя тот факт, что Львовская область Украины единственная из всех регионов страны во втором туре поддержала действующего президента Петра Порошенко, а не Владимира Зеленского.

Свое мнение эксперт выразил в ходе конференции для издания «Главред».

"Львов, к сожалению, превратился в электоральное гетто. Как источник украинского политического консерватизма, он очень подходит Порошенко. Однако львовяне как избиратели нарушили христианскую мораль и заповеди, особенно «Не укради!», и выбрали для себя нового идола в лице коррупционера, человека, окружившего себя мародерами — президента Порошенко. Это говорит о чудовищном кризисе украинской национал-демократии», — комментирует эксперт.

По его словам, то, что остальные регионы Украины единодушно проголосовали за Зеленского, связано с тем, что «раствор цинизма и лжи, который вносил в течение пяти лет Порошенко», в настоящий момент уже перенасыщен.

«Разные регионы Украины хотят освободиться от этого… Повторяю, не Зеленский объединил украинцев, а недовольство Петром Порошенко объединило всю Украину в едином порыве. Однако теперь регионы вновь будут дифференцироваться, вне всякого сомнения. И это будет соответствовать падению рейтинга Зеленского», — констатировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что по данным ЦИК Украины, за Петра Порошенко на Львовщине проголосовали 63,73% избирателей, за Владимира Зеленского — 33,52%.

Мэр Львова Андрей Садовый так прокомментировал эту ситуацию:

«Мы хотим, чтобы Украина двигалась четко курсом Европа — ЕС — НАТО, и, наверное, от Зеленского люди не получали четких месседжей. А Порошенко это говорил твердо, каждый день, системно».

Также городской глава столицы Галичины призвал новоизбранного президента Украины в один из своих первых визитов посетить Львов для «открытой беседы». Такой визит, по мнению Садового, может переломить ситуацию в пользу Зеленского.