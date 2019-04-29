В Москве сократили время голосования на выборах депутатов

Москва, , 14:23 — REGNUM В Москве сократили время голосования при проведении выборов депутатов Московской городской думы седьмого созыва на два часа — с 22:00 до 20:00. Соответствующий закон приняли депутаты Московской городской думы на заседании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Часть избирательных участков в городе Москве будут наделены статусом цифровых участков, на которых предусматривается голосование по дополнительным выборам депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ, законопроектом предлагается определить время окончания голосования — 20:00, совместив его с окончанием голосования по федеральным выборам», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект также предусматривает увеличение предельного размера фонда кандидата в депутаты Московской городской думы до 35 миллионов рублей. Также увеличились предельные размеры перечисляемых в избирательные фонды кандидатов средств, в том числе собственных средств кандидата в депутаты Московской городской думы и добровольные пожертвования граждан и юридических лиц.

Увеличение связано с повышением общего уровня цен на товары и услуги, связанных с изготовлением подписных листов, сбором подписей избирателей, проведением предвыборной агитации.