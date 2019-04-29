Граждане Литвы в России вяло регистрируются на выборы

Вильнюс, , 14:12 — REGNUM Только 255 граждан Литвы, проживающих или находящихся в РФ, зарегистрировали своё желание проголосовать во время выборов президента Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 апреля. Такие данные на этот момент приведены на электронной карте выборов в ЦИК Литвы.

Для примера — в Великобритании планируют голосовать на этот момент порядка 11 300 граждан Литвы, в США — почти 5 тыс., в Германии и Норвегии — по свыше, чем 2 тыс. граждан Литвы, в Швеции и Германии по 1 тыс. и так далее.

При этом в России будет открыто гораздо больше избирательных участков, чем в других странах: в Калининграде и Советске (Калининградская область), Москве, Санкт-Петербурге.

Выборы президента Литвы состоятся 12 мая, второй тур назначен на 26 мая. Первый тур выборов пройдёт одновременно с референдумом о двойном гражданстве, второй тур — одновременно с выборами в Европарламент.