Более половины граждан ФРГ не знают даты выборов в Европарламент — опрос

Берлин, , 14:12 — REGNUM Более половины избирателей Германии не знают, что выборы в Европейский парламент пройдут через месяц. Это следует из регулярного опроса RTL/n-tv-Trendbarometer института Forsa, пишет газета Die Welt 29 апреля.

58% респондентов ответили, что не знают, когда состоятся выборы в Европейский парламент. Лишь 12% опрошенных назвали тему выборов крайне важной для себя — это значительно ниже интереса избирателей накануне выборов в бундестаг в 2017 года. Тогда к выборам очень серьезно отнеслись 50% граждан.

Если бы выборы состоялись 28 апреля, за ведущий блок «Христианско-демократический» / «Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС) проголосовали бы 27% граждан Германии. Это худшее значение с декабрьского съезда ХДС, на котором Ангела Меркель была заменена на Аннегрет Крамп-Карренбауэр на посту председателя партии.

На втором месте в опросе расположились «Зеленые» — за них готовы голосовать 20%. За Социал-демократическую партию Германии намерены голосовать 17%, за правую «Альтернативу для Германии» — 13%. «Левые» набирают 9% голосов, а Свободная демократическая партия Германии — 8%.

23% респондентов еще не определились, за кого голосовать, или вовсе не примут участия в выборах. Это близко к доле неявки на выборы в бундестаг в 2017 году — тогда их проигнорировали 23,8% избирателей.

В опросе приняли участие 2009 имеющих право голоса респондентов. Статистическая погрешность может составлять +/ — 2,5%. Опрос проводился с 18 по 24 апреля.