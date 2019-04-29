Россия держит военный паритет с НАТО: цифры рейтинга лукавы

Москва, , 14:03 — REGNUM Россия перестала быть лидером по оборонным расходам. На самом деле, цифры оборонных бюджетов достаточно лукавы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Военные расходы в мире в 2018 году составили 1,8 трлн долларов, что на 2,6% выше показателей предыдущего года, в целом они составили 2,1% от мирового ВВП. А от военные расходы России в 2018 году составили 61,4 млрд долларов, что на 3,5% меньше, чем в прошлом году.

Россия опустилась в рейтинге на шестое место. Больше всего на вооружение потратили США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. На них пришлось 60% мировых военных расходов», — привел цифры эксперт.

Имея не самый большой оборонный бюджет, Россия держит военный паритет с НАТО. При этом перевооружение российской армии идет к завершению. Надо понимать, что в отличие от, например, США, где оборонка — это бизнес, в России до сих пор часто работают советские принципы — качественное и недорогое оружие.

«Россия успешно конкурирует оборонным экспортом на внешних рынках, среднегодовой объем продаж — $15 млрд, портфель заказов — $60 млрд, второе место после США. При этом Россия зарабатывает абсолютно рыночно, а странны НАТО обязаны по-прежнему покупать американское оружие добровольно-принудительно. Турция стала приятным исключением из данного правила», — пояснил Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия второй год подряд сокращает военные расходы и более не входит в пятерку лидеров с наибольшим оборонным бюджетом. Это следует из доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

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