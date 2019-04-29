Жители ЛНР приедут за паспортом РФ в Ростовскую область

Ростов-на-Дону, , 14:00 — REGNUM Отдел по вопросам миграции отдела МВД РФ по городу Новошахтинску Ростовской области (расположен неподалёку от российской-украинской границы) начал работу в тестовом режиме. Его сотрудники принимают заявления на получение паспорта РФ от жителей Луганской Народной Республики. Сегодня, 29 апреля, уже принят первый пакет документов, в котором около 80 заявлений от граждан ЛНР, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здание, расположенное в Новошахтинске на улице Рабоче-Крестьянской, 19, оборудовано необходимой техникой. В штате — 10−12 сотрудников. С потоком желающих получить российское гражданство они справятся, говорят в МВД.

Представитель МВД РФ по делам миграции Кирилл Адзинов обратил внимание, что указ президента РФ максимально упрощает процедуру. Граждане ЛНР минуют процедуру получения разрешения вида на жительство и самого вида на жительство. При этом имеющие эти документы жители приграничной территории претендовать на получение паспорта РФ не могут — только постоянно проживающие на территории ЛНР граждане.

Заместитель начальника управления миграционной службы МВД ЛНР Руслан Найда отметил, что ежедневно не менее 200 человек обращаются по вопросу получения российского паспорта. За два дня успели принять и привезти в Новошахтинск 80 заявлений. Ориентировочно за документами они приедут через три месяца.

«Документ очень долгожданный, люди ждали. Ажиотаж наблюдается. Мы делаем все возможное, чтобы организовать должным образом работу по приёму документов. После обработки отправляем российским коллегам. Ведётся разъяснительная работа. Технически все абсолютно удобно. Заявитель лично должен будет приехать за документом после того, как будет принято положительное решение», — сказал он.

Всего в здании расположено три кабинета. В первом заявителю предложат пройти 15-минутную процедуру дактилоскопии, во втором — будущий обладатель российского паспорта должен принести присягу гражданина РФ, в третьем — получит документ.

«Россия — это страна с огромной историей, поэтому чувствовать себя гражданином РФ — это сильно, почётно. Получение российского паспорта позволит почувствовать себя человеком. После получения паспорта у жителей ЛНР появится больше возможностей, потому как других правовых документов у них нет. Прежде всего, получить российский документ желают сотрудники правоохранительных органов, госслужащие, молодежь. Люди с нетерпением ждали этого. Можно сказать, что это один из способов защиты. Жить под обстрелами очень выматывает», — поделилась заместитель начальника управления миграционной службы ЛНР Инна Луговская.

Приемом и обработкой заявлений от граждан ЛНР будут заниматься работники пока одного отдела по вопросам миграции. Не исключено, что в случае необходимости будет принято решение об организации работы дополнительного отдела.

Стоит отметить, что в Ростовской области открыт пока один Центр выдачи паспортов РФ только для граждан ЛНР, следующий будет открыт для граждан ДНР. Где он будет располагаться, ещё неизвестно. По неофициальной информации, он откроется в посёлке Матвеев Курган.