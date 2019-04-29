Освобождение США плененных террористов будет ужасным преступлением — Лавров

Москва, , 13:59 — REGNUM Освобождение американскими властями взятых в плен в Сирии и Ираке террористов станет ужасным преступлением, заявил 29 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, западные коллеги не планируют забирать плененных американцами и курдами иностранных террористов-боевиков на восточном берегу Евфрата.

«Идет спор, американцы грозятся просто выпустить их на свободу, что тоже будет ужасным преступлением», — заявил Лавров на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Курдские формирования из состава группировки «Сирийские демократические силы» (СДС) передали представителям Багдада 150 граждан Ирака, воевавших в Сирии в отрядах террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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