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Освобождение США плененных террористов будет ужасным преступлением — Лавров

Политика

Западные коллеги не планируют забирать плененных американцами террористов-боевиков

Освобождение США плененных террористов будет ужасным преступлением — Лавров
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выпустить на свободу

Москва, 29 апреля 2019, 13:59 — REGNUM  Освобождение американскими властями взятых в плен в Сирии и Ираке террористов станет ужасным преступлением, заявил 29 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, западные коллеги не планируют забирать плененных американцами и курдами иностранных террористов-боевиков на восточном берегу Евфрата.

«Идет спор, американцы грозятся просто выпустить их на свободу, что тоже будет ужасным преступлением», — заявил Лавров на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Курдские формирования из состава группировки «Сирийские демократические силы» (СДС) передали представителям Багдада 150 граждан Ирака, воевавших в Сирии в отрядах террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: Багдаду переданы 150 пленных иракцев, воевавших в Сирии в рядах боевиков

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МИД России
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