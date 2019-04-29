Утверждены заместители председателя Ассамблеи народов Казахстана

Нур-Султан, , 14:00 — REGNUM Председатель Ассамблеи народов Казахстана (АНК) Нурсултан Назарбаев назначил своими заместителями Юсупа Келигова и Шерзода Пулатова, сообщает 29 апреля издание «Власть».

Во время XXVII сессии Ассамблеи народов Казахстана совет Ассамблеи предложил кандидатуры новых заместителей председателя. В качестве заместителей выбраны член чечено-ингушского культурного центра «Вайнах» Юсуп Келигов и председатель общественного объединения «Узбекский этнокультурный центр» города Нур-Султана Шерзод Пулатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Нур-Султане проходит XXVII сессия Ассамблеи народов Казахстана. Во время своего выступления Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что на международной арене Казахстан выступает в качестве миротворца в конфликтах между государствами.

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