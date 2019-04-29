Президент Киргизии одобряет проекты «Зеленого» и «Честного» Шелкового пути

Бишкек, , 13:55 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочей поездки в Пекин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Лидеры двух стран обсудили перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической, сельскохозяйственной, гуманитарной, образовательной и туристической сферах, а также вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Сооронбай Жээнбеков выразил мнение, что инициатива «Один пояс — один путь» принесет благополучие всем странам-участникам.

«За эти два дня мир услышал от Вас простые и эффективные рецепты совместного развития и сохранения благополучия на земном шаре. Мы полностью разделяем предложенные Вами приоритеты в рамках «Зеленого» и «Честного» Шелкового пути», — подчеркнул он.

В свою очередь глава Китая отметил, что принял приглашение президента Жээнбекова посетить с государственным визитом Киргизию в июне 2019 года.

«Китай был и будет надежным партнером и другом Киргизии. Мы готовы и дальше раскрывать потенциал сотрудничества в рамках «Одного пояса — одного пути», — заверил киргизстанского коллегу Си Цзиньпин.

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