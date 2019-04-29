Коренные народы Колумбии создали Постоянную Ассамблею для защиты своих прав

Богота, , 13:41 — REGNUM Региональный Совет коренного населения колумбийского департамента Кауки сообщил о создании сообществами коренного населения Постоянной Ассамблеи. Данная организация ставит своей целью отстаивание земельных и других прав. Региональный Совет, один из основателей Движения коренных народов Латинской Америки, намерен распространить свою деятельность на всю юго-западную часть Колумбии, включая города Кали, Попаян, Медельин, Манисалес, Нейва и Богота. Об этом сообщило колумбийское агентство Pulzo.

Представитель коренных народов от Кауки Иесид Конда отметил, что Региональный Совет объединяет и представителей коренного населения, и крестьян, и лиц африканского происхождения. В интервью колумбийской радиостанции W-Radio он пояснил, что «ещё предстоит встреча представителей сообществ с президентом страны Иваном Дуке», которая намечена на 20 мая в Попаяне, столице Кауки.

«Мы намерены вести конструктивный диалог, продолжая борьбу против дискриминации и ущемления наших прав, борьбу за сохранение нашей природы», — подчеркнул Конда. Кроме того, Совет выразил беспокойство в связи с появлением анонимных писем с угрозами в адрес сообществ коренного населения, сельских и профсоюзных организаций и правозащитных групп.