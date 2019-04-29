Пресс-секретарь погранвойск Таджикистана арестован за разглашение гостайны

Душанбе, , 13:37 — REGNUM По подозрению в разглашении государственной тайны арестован глава пресс-центра главного управления погранвойск ГКНБ Таджикистана подполковник МухаммадУлугходжаев. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на собственный анонимный источник в правоохранительных органах страны.

Отмечается, что задержанный сотрудниками госкомитета национальной безопасности Улугходжаев уже вторую неделю находится под стражей за то, что отправил некую секретную информацию по почте или мессенджеру. Источник отметил, что сейчас проводится проверка его переписки и тех пресс-релизов, которые он направлял СМИ. Однако передача какой именно информации послужила поводом для задержания и кому она была отправлена, источник не знает.

В издании обратили внимание на то, что пресс-секретарь погранвойск уже вторую неделю недоступен для звонков. Кроме того, стала недоступной и его страница в Фейсбук.

За разглашение государственной тайны законодательством Таджикистана предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех месяцев до десяти лет в зависимости от тяжести последствий этого деяния.