Турция проводит испытания ракет для национальных зенитных комплексов

Анкара, , 13:35 — REGNUM Турция проводит испытания ракет для национальных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) HISAR. Испытательные тесты проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым. Из ЗРК наносятся удары, в том числе, по мобильным целям. Специалисты также испытывают радары, системы командного управления огнем, электрооптику и средства связи зенитных ракетных комплексов. Ожидается, что ЗРК HISAR уже в скором времени будут приняты на вооружение ПВО Турции. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı.

Комплексы способны вести круговую стрельбу, проходящие испытания ракеты взлетают вертикально вверх и наводятся на цель при помощи маневровых двигателей. В настоящее время в стране разрабатываются два вида ЗРК HISAR: комплексы малой дальности HISAR-A (приспособлены для уничтожения летательных аппаратов с неподвижным и поворотным крылом, крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и ракет типа «воздух-земля» на расстоянии до 15 км), а также средней дальности HISAR-O (до 25 км). Испытания ЗРК HISAR проводятся турецкими концернами оборонной промышленности ASELSAN и ROKETSAN.

Турция неоднократно заявляла о наличии потребностей в своей сфере ПВО, в связи с этим страна взяла курс на создание собственных систем вооружений. Поскольку эти работы занимают длительное время, был подписан контракт на приобретение зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у РФ. Напомним, что в ноябре 2017 года Турция, Франция и Италия заключили соглашение о создании новых систем противовоздушной обороны. Однако подписанный документ является лишь протоколом о намерениях и обозначает общие рамки возможного взаимодействия. В них предусмотрено совместное производство в Турции систем ПВО нового поколения SAMP-T франко-итальянского консорциума Eurosam. Спустя почти два года партнёры так и не предприняли реальных шагов.