Обещал вернуться через 2 дня, а пошел четвертый: Зеленский «снова обманул»

Киев, , 13:31 — REGNUM Победивший на президентских выборах на Украине Владимир Зеленский сегодня, 29 апреля, вылетел на Украину регулярным рейсом Turkish Airlines из Бодрума, где отдыхал последние несколько дней.

Как сообщают украинские СМИ, у VIP-терминала его провожали губернатор и глава исполнительной власти Бодрума.

В свою очередь, политолог Александр Палий отмечает, что Зеленский «снова обманул» украинцев.

«Обещал вернуться из Турции через два дня, а уже пошел четвертый день его отсутствия в Украине… Конечно же, я ничуть не скучаю по Владимиру, но не дай Бог, такое вранье может стать нормой», — заявил эксперт, добавляя, что «кто обманывает в малом, соврет и в большом».

ИА REGNUM напоминает, что Зеленский сообщил о вылете в Турцию на отдых утром 26 апреля. По его словам, это будут его первые выходные за четыре месяца, необходимые, чтобы отвезти детей на фестиваль. Также победитель президентских выборов заявил, что «через два дня» он вернется назад.