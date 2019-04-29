Датские социал-демократы представили программу к выборами в Европарламент

Копенгаген, , 13:25 — REGNUM Социал-демократы Дании представили свою программу по защите общественного сектора Дании (и других государств ЕС) от тех компаний, которые хранят часть своих средств в оффшорных зонах. Программа, по сути, сводится к предложению предоставить право государствам ЕС, а также их субъектам и муниципалитетам отказывать в сотрудничестве компаниям, которые полностью или частично управляются из оффшорных зон в том случае, если в результате их деятельности как-либо пострадал общественный сектор того или иного государства ЕС, — об этом пишет датская газета «Berlingske» («Берлинске»).

Председатель социал-демократов Метте Фредериксен в связи с этим заявила: «Важно обеспечить надлежащую уплату налогов. Нельзя позволить каким-либо компаниям скрывать свои сбережения в оффшорах. Именно поэтому мы предлагаем наделить регионы или муниципалитеты правом выставлять требования для тех компаний, которые хотят получить заказы в общественном секторе».