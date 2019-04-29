Ватикан бросает вызов глобальному национализму

Станислав Стремидловский, , 13:23 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 22 — 28 апреля 2019 года стали: папа Франциск поздравил православных и греко-католиков с Пасхой; украинских раскольников лишили благодатного огня; трудный визит понтифика в Болгарию и Северную Македонию; Порошенко подбросил «горячую картошку» Зеленскому; о выборах и политической зрелости; число католиков растет — священников сокращается .

Православный и греко-католический мир празднует Пасху Господню. Поздравляем!

Папа Римский Франциск поздравил верующих Восточных церквей с Пасхой, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик обратился к христианам, которые пользуются юлианским календарем. Он поздравил их с Пасхой, а также поблагодарил за все поздравления, которые поступили в его адрес ранее, когда праздновали католики. «Нашим братьям и сестрам из Восточных церквей, которые сегодня, по юлианскому календарю, отмечают Святую Пасху, посылаю свои сердечные поздравления. Пусть воскресший Господь подарит им радость и мир!», — сказал папа 28 апреля во время встречи на молитве «Владычица неба». Франциск также воспользовался возможностью, чтобы поблагодарить всех, кто в пасхальное время прислал ему свои поздравления. «Со взаимностью я молюсь о самом лучшем для каждой личности и семьи», — отметил понтифик.

Во время Пасхи храм Гроба Господня в Иерусалиме приобретает особое значение для православного мира не только как место памяти о смерти и воскресении Христа, но и как место утверждения «истинного Православия» и осуждения всякой ереси и раскола, считает AsiaNews (Рим, Италия). В этом году на поверхности разделение между русскими, украинцами и греками, что вызывает конфликты не только в церквях, но и в домах и семьях, и привело к исключению украинцев (в данном случае можно говорить не о всех украинцах, а лишь о созданной константинопольским патриархом Православной церкви Украины — ИА REGNUM ) из пасхального празднования на Святой земле. Патриарх Иерусалимский Феофил III запретил всем членам новой украинской автокефальной Церкви, ПЦУ, священнослужителям и мирянам, на территории патриархата принимать участие в богослужениях. «Никакой формы участия, даже простой молитвы рядом со святыми местами для представителей этих раскольнических структур», — говорится в официальном заявлении. Феофил всегда был очень близок к россиянам, которые настоятельно призывали к решительным мерам, утверждает издание. Об этом свидетельствуют заявления главы пресс-службы Московского патриархата отца Александра Волкова, который выразил благодарность патриарху «за его твердую позицию относительно невозможности участия раскольников в обрядах, совершаемых священниками канонических православных Церквей у святынь Святой земли». В частности, «украинские раскольники» держались подальше от благодатного огня, считающегося исключительно православным чудом. «Святой огонь» чудесным образом загорается на Гробе Господнем накануне Воскресения Христова на православную Пасху в огромной лампаде, наполненной елеем, в окружении 33 свечей, символизирующих годы жизни Иисуса. Свечи с ним раздаются делегациям, которые везут огонь в свои страны, большинство получают россияне, наиболее преданные этой традиции.

National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США) обращается к теме предстоящего визита папы Франциска в Восточную Европу. Последние зарубежные поездки понтифика имели явную межрелигиозную направленность. В феврале он стал первым папой, посетившим Объединенные Арабские Эмираты, где сделал совместное заявление против религиозного насилия с суннитским университетом Аль-Азхар. В марте отправился в Марокко, где встретился с королем Мухаммедом VI, чья семья претендует на происхождение от самого Пророка. Теперь Франциск готовится навестить Юго-Восточную Европу, что переключит внимание с межрелигиозных вопросов на экуменические отношения Католической церкви с православными Церквями. Эксперты говорят, что визит 5 — 7 мая в Болгарию и Северную Македонию может быть особенно чувствительным, поскольку Франциск столкнется с особенностями истории православных общин этих стран. «Минных полей полно, — говорит отец Рональд Роберсон, заместитель директора Секретариата по экуменическим и межрелигиозным отношениям Конференции католического епископата США. — В каком-то смысле папа будет ходить по яйцам». В Болгарии он встретится с единственной православной общиной, которая решила не участвовать в последних встречах в рамках официального католико-православного диалога. В Северной Македонии столкнется с общиной, которую другие православные Церкви считают находящейся в состоянии раскола. Роберсон предполагает, что Франциск, возможно, во время поездки больше сосредоточится на поощрении своего рода личной экуменической дипломатии, чем на каких-либо конкретных вопросах. Понтифик посетит Болгарию 5−6 мая, а 7 мая — Северную Македонию для однодневного пребывания, после чего вернется в Рим.

Ватикан проводит с 1 по 3 мая конференцию, на которой будет обсуждать «глобальную националистическую угрозу», сообщает Vatican insider (Турин, Италия). Накануне выборов в Европейский парламент дебаты проводит Папская академия общественных наук. В раздаточных материалах говорится, что сегодня мир сталкивается с растущей угрозой возрождения национализма, чья идеология исключительности неизбежно приводит к взаимному неприятию и постоянному конфликту. Однако история человечества учит нас: когда страны делятся своим потенциалом, они могут сосуществовать, сотрудничать и даже процветать вместе. В работе конференции примет участие (2 мая) папа Франциск в ходе пленарной дискуссии на тему возвращения национализма как идеологии. Будут представлены мнения из Европы, обсудят ситуацию в Великобритании, Каталонии и Индии, проблемы «возрождающегося национализма» и «российского империализма», связь между концепциями государства и нации и католической теологией. Нельзя обойти стороной тот факт, что конференция пройдет за несколько недель до выборов в Европарламент в контексте роста националистических и народнических движений и партий, внутри которых часто появляются «ксенофобские и недемократические течения», вызывающие тревогу и беспокойство.

В четверг, 25 апреля, Верховная рада Украины приняла беспрецедентный закон, направленный на усиление веса украинского языка в публичной сфере и снижение влияния русского языка, все еще широко используемого по всей стране, пишет La Croix (Париж, Франция). Закон подтверждает статус украинского языка как единственного государственного и требует, чтобы чиновники и государственные служащие, а также юристы, нотариусы, профессора и врачи осваивали его. Он влияет на публичную сферу, прежде всего, расширяя квоты, уже действующие в СМИ и кино. Обязательный процент программ на украинском языке увеличится с 75% до 90% для национального телевидения и с 60% до 80% для региональных каналов. Все печатные СМИ, изданные на любом другом языке, кроме украинского, будь то бумажные или электронные, должны будут публиковать идентичные версии на украинском языке. Исключения предусмотрены для СМИ на английском, крымскотатарском или иных языках Европейского союза. Эти исключения делают русский язык главной целью закона. Украина является двуязычной страной, но общественное пространство большинства крупных городов страны, включая Киев, остается русскоговорящим. То, что закон был принят менее чем через неделю после второго тура президентских выборов, не случайно. Президент Петр Порошенко, проигравший актеру Владимиру Зеленскому, сделал этот закон одним из трех ключевых направлений стратегии своей избирательной кампании, сконцентрированной в лозунге «Армия. Язык. Вера». Порошенко передает «горячую картошку» своему преемнику, который будет отвечать за реализацию этого противоречивого закона и который гораздо менее восторжен в его отношении, чем уходящий президент.

«Украинцам не хватает политической зрелости», — заявил газете Nasz dziennik (Варшава, Польша) председатель «Правой Речи Посполитой» Кшиштоф Кавенцкий. Такой вывод он сделал из избрания президентом Украины актера Зеленского. Что касается Польши, то она «не может вмешиваться во внутренние дела Украины, но, похоже, что польская политика ничего не сделала для того, чтобы попытаться сформировать украинскую элиту, которая была бы более дружелюбной по отношению к Польше», например, «принять меры для продвижения Польши, польской культуры, польской истории и определенных стандартов, которыми мы можем похвастаться — я имею в виду, например, традиции первой Речи Посполитой, где русины были одним из ее элементов». По мнению Кавенцкого, со стороны Варшавы также не было и никакой реакции на растущий «шовинистический бандеровский тренд, который в последние годы возрождается на Западной Украине — тренд, на котором Украина пытается построить свою идентичность». И далее: «Выбор Зеленского показывает, что на Украине нет суверенных политических элит, в отношении чего возникает вопрос: хватит ли ей времени на осуществление перемен и выявления подлинной проевропейской — также пропольской — национальной элиты, потому что мы действительно не знаем, сколько времени у Украины или у Центральной Европы в принципе. Украина, несомненно, находится в очень сложной ситуации — я имею в виду постоянную опасность со стороны России, и в этом контексте результаты выборов на Украине не обещают серьезных качественных изменений».

Посол США по особым поручениям по вопросам религиозной свободы Сэм Браунбэк считает, что Соединенные Штаты и Ватикан должны быть партнерами в защите религиозной свободы, в том числе в Китае. Об этом он сказал в интервью Crux (Денвер, США). Говоря о КНР, он отметил, что государство с «самым большим населением в мире ведет войну с верой, но это война, которую они не выиграют». Резкие слова посла привлекли много внимания общественности, однако он говорит, что его заявление санкционировано государственным департаментом США. Браунбэк настаивает: «Мы [США] должны давить на Китай», когда «дело доходит до религиозной свободы». Американский дипломат также раскритиковал заключенную в прошлом году сделку Ватикана с Пекином, которая, как сообщается, позволяет китайскому правительству иметь право голоса при назначении епископов в стране. По его словам, «злоупотребления китайского правительства против членов католической общины продолжаются» и «мы не видим никаких признаков того, что в ближайшем будущем это изменится». Браунбэк подчеркивает, что «религиозные учреждения должны иметь возможность сами выбирать себе лидеров». Посол при этом уважает давние усилия Церкви по поощрению религиозной свободы, указав на Никарагуа и Венесуэлу, где, по его словам, Церковь занимает лидерские позиции в этом вопросе. «Несмотря на тактические разногласия, он настаивал на том, что Соединенные Штаты и Ватикан являются силами добра, когда дело доходит до религиозной свободы», — заключает издание.

В Католической церкви растет число миссионеров-мирян и сокращается число пресвитеров, информирует Vatican News (Ватикан). В период с 2010 по 2017 год число католиков во всем мире выросло на 9,8% и в 2017 году достигло 1 миллиарда 313 миллионов. Наибольший рост произошел в Африке — 26,1%, наименьший в Европе — 0,3%. Африка находится на первом месте по росту числа церковных округов (3%), в то время как в Европе число церковных округов выросло на 1,2%. Что касается числа пресвитеров, то за этот период пик роста пришелся на 2014 год, а затем наступило постепенное сокращение их числа, свидетельствующее о кризисе призваний. Исключение из этой тенденции — Африка, где число священников постоянно увеличивается: за семь лет их стало на 23,7% больше. Интересно отметить развитие института постоянного диаконства. За рассмотренный период постоянных диаконов в Церкви стало больше на 18,5%, включая епархиальных диаконов и членов монашеских институтов. Наибольшее развитие в последние годы постоянный диаконат получил в Европе. Постепенно сокращается число монашествующих, которые не принимают священный сан: за семь лет их стало меньше на 5,7%. Значительно сократилось и число монахинь: в среднем на 10,1%. Здесь однако наблюдается большой разрыв между континентами: в Америке, Европе и Океании сокращение числа монахинь составляет 16 — 19%, а в Африке и Азии, наоборот, их число выросло соответственно на 11,5% и на 4,6%. Во всем мире растет число миссионеров-мирян: в период с 2010 по 2017 год их стало на 6,1% больше, причем в Европе эта цифра впечатляет — число миссионеров-мирян выросло более чем на 80%. Положительная динамика относится и к числу катехизаторов, за исключением Америки и Европы.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.