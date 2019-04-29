«Выводы делать рано»: Песков о корректировке закона об оскорблении власти

Москва, , 13:22 — REGNUM Для решения о целесообразности корректировать закон об оскорблении власти еще не собрано достаточной статистики правоприменения, заявил 29 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Правоприменение в данном случае достаточно новое, поэтому, конечно, нужна более длинная перспектива, чтобы собрать какой-то опыт правоприменения», — заявил Песков, добавив, что в Кремле в курсе всевозможных флешмобов и акций, которые прошли в интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в России вступил в силу закон о «неуважении к власти». Согласно поправкам в КоАП, оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, влечет наложение административного штрафа.

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