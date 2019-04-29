Назарбаев выступил за мирное разрешение конфликта между Москвой и Киевом

Нур-Султан, , 13:27 — REGNUM Казахстан хочет мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной. Об этом 29 апреля заявил бывший президент республики Нурсултан Назарбаев во время XXVII сессии Ассамблеи народов Казахстана (АНК), сообщает издание BNews.

Назарбаев отметил, что на международной арене республика позиционирует себя, как эффективный миротворец. Председатель АНК добавил, что Нур-Султан внес вклад в снижение напряженности в конфликты между Арменией и Азербайджаном, Пакистаном и Индией, Ираном и Сирией и друге.

«Все воины и конфликты заканчиваются миром. И это когда-то закончится», — прокомментировал ситуацию на Украине бывший глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля на открытии XXVII сессии АНК Нурсултан Назарбаев заявил, что фундаментальной ценностью для Казахстана является единство общества и международного согласия.

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