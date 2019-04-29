В Литве предложили искусственную литуанизацию польских районов страны

Вильнюс, , 13:16 — REGNUM Литовские консерваторы сегодня, 29 апреля, предложили правительству Литвы фактически прямое управление системой дошкольного образования в Вильнюсском районе, в котором большинство жителей — этнические поляки, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В бюджете на 2020 год предлагается предусмотреть средства для открытия в Вильнюсском районе детских садиков с литовским языком обучения. В Литве такие вопросы всегда курируют власти каждого конкретного самоуправления. В Вильнюсском районе уже несколько десятилетий власть удерживают представители партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз Христианских семей (ИАПЛ-СХС).

Из-за состава населения района — сеть детских садов, как и школ, в основном с преподаванием на польском языке. Литовские консерваторы предлагают эту ситуацию менять. С одной стороны заявляется, что этнические литовцы в районе в неравных условиях с этническими поляками и детей якобы сложнее устроить в детские садики и школы, а с другой — якобы сами этнические поляки хотят отдавать своих детей в учебные учреждения с преподаванием на литовском языке, «обеспечивая им будущее». Однако у них якобы нет таких возможностей, так как у власти в районе бессменно находятся ИАПЛ-СХС во главе с Вальдемаром Томашевским.

Предложения правительству Литвы были представлены сегодня на пресс-конференции в парламенте. Главным инициатором выступил депутат от «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы (консерваторы) Лауринас Кащюнас.