Москва, , 02:18 — REGNUM

Утверждение о том, что нового в отношениях официального Киева к России не приходится, поскольку закулисные операторы украинской политики остались теми же, кажется на первый взгляд верным, но есть один существенный нюанс, о котором рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Халдей.

Иван Шилов © ИА REGNUM

На Украине произошла смена олигархических команд, и чтобы понять направление украинской политики в ближайшем будущем, следует поинтересоваться, что нужно Игорю Коломойскому. Именно этот олигарх посадил Владимира Зеленского в президентское кресло, и он же будет сейчас вовсю пользоваться плодами одержанной победы. Коломойский пошел ва-банк и выиграл, несмотря даже на предельно ясные рекомендации США, которые устами своего представителя Курта Уолкера благословляли Петра Порошенко на переизбрание.

Но теперь США пришлось переформатировать Зеленского под свои нужды буквально на лету, отсюда всё внезапное прекращение его хохмочек по поводу МВФ и американской верхушки. Под этим прикрытием команду Порошенко не ждет ничего хорошего, уголовные дела против порошенковцев и их лидера уже наготове. Во всяком случае, об этом свидетельствуют сливы информации, адресующиеся к украинскому МВД. Также Коломойскому выгодно переиграть предшествующую политику «войны до победного конца», ногами Зеленского сделав реверанс в сторону Европы, ожидающей утихомиривания Украины.

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