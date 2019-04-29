Мосгордума приняла в первом чтении законопроект об электронном голосовании

Москва, , 13:11 — REGNUM В Москве готовятся ввести электронное голосование на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты столичного парламента на заседании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, законопроектом предусматривается проведение дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы в одном или нескольких одномандатных избирательных округах города Москвы, определяемых решением Московской городской избирательной комиссии.

Проголосовать без использования избирательного бюллетеня на бумажном носителе можно будет при помощи специального программного обеспечения портала государственных и муниципальных услуг города Москвы.

«Дистанционное электронное голосование не исключает голосования в традиционной бумажной форме», — добавил Горбунов.

Добавим, депутаты от фракции КПРФ выразили несогласие с рассматриваемым законопроектом. Парламентарии полагают, что избежать подлогов при осуществлении голосования в электронной форме будет сложно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о создании цифровых избирательных участков на выборах.