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МИД РФ: встреча Лаврова с главой МИД правительства Ливии прорабатывается

Политика

Точных дат переговоров в ведомстве пока не назвали

Москва, 29 апреля 2019, 13:11 — REGNUM  Пока точная дата встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой не определена, однако этот вопрос в настоящее время прорабатывается. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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При этом представитель МИД РФ отметил, что переговоры дипломатов состоятся в ближайшее время. По словам представителя российского министерства, которые приводит РИА Новости, визит Мухаммеда Сиялы в Москву продлится несколько дней. За это время высокопоставленный гость

«встретится с рядом российских ответственных лиц для обсуждения текущей ситуации и военной эскалации в столице Триполи».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ливии царит двоевластие. На востоке страны находится избранный парламент, который поддерживается Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром. На западе страны в Триполи сидит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

4 апреля командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ войскам начать наступление на Триполи. Жертвами столкновений уже стали сотни человек. На днях Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) заявили о серьезном ухудшении гуманитарной ситуации в Ливии. В больницах аблюдается острая недостаточность в медикаментах, также существуют проблемы с подачей электроэнергии. Беженцами стали свыше 30 тыс. человек.

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