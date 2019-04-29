1 мая на демонстрации в Гаване Раулю Кастро вручат Ленинскую премию КПРФ

Гавана, , 13:10 — REGNUM Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) приняла решение наградить Ленинской премией бывшего главу кубинского государства, сегодня Первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро. Об этом сообщило кубинское агентство Prensa Latina.

Награду Раулю Кастро вручит на первомайской демонстрации член ЦК КПРФ Иван Мельников, который специально для этого прибудет в Гавану.

Председатель партии Геннадий Зюганов на заседании ЦК отметил выдающийся вклад Рауля Кастро в распространение идеалов социализма и подчеркнул, что братский народ Кубы является примером для всех.

Агентство Prensa Latina приводит обоснование решения ЦК: «За выдающийся вклад в практику социалистического строительства и деятельность, способствующую утверждению в жизни общества принципов справедливости, гуманизма и социального прогресса, за верность идеалам социализма и Кубинской революции, личную роль в международной борьбе с антикоммунизмом и колониализмом, последовательную позицию в деле укрепления российско-кубинской дружбы».