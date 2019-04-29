Кремль принял во внимание заявление Зеленского о паспортах РФ

Москва, , 13:07 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова победившего во втором туре выборов президента Украины Владимира Зеленского о перспективе выдачи паспортов РФ украинским гражданам по упрощенной схеме.

«Идет обмен заявлениями. Мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание», — заявил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин подписал указ о существенном упрощении процедуры предоставления российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. При этом глава государства не исключил, что в ближайшем будущем данное упрощение может быть распространено на всех граждан Украины.

В свою очередь Зеленский заявил, что «не советует соблазнять граждан Украины паспортами». Кроме того, добавил он, Украина «будет предоставлять гражданство всем, кто готов бороться за свободу», и прежде всего тем, кто «страдает от авторитарных и коррумпированных режимов», в том числе гражданам России.

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