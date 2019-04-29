Назарбаев назвал фундаментальную ценность для Казахстана

Нур-Султан, , 12:57 — REGNUM Для Казахстана фундаментальной ценностью является единство общества и международное согласие. Об этом заявил бывший президент республики Нурсултан Назарбаева на открытии XXVII сессии Ассамблеи народов Казахстана, сообщает 29 апреля агентство «Казинформ».

По его мнению, в настоящее время глобальный мир переживает мощную трансформацию, в которой республика может быть успешной только при сохранении этой ценности. Назарбаев считает, что единство и межнациональное согласие будет определять конкурентоспособность Казахстана в будущем мире.

Отметим, 29 апреля во время открытия очередной сессии Ассамблеи народов Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил новых заместителей председателя ассамблеи.

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