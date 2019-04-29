Понедельник, 29 Апреля 2019 года
13:19:40 МСК

Назарбаев назвал фундаментальную ценность для Казахстана

Политика

В Нур-Султане проходит XXVII сессия Ассамблеи народов Казахстана

Нур-Султан, 29 апреля 2019, 12:57 — REGNUM  Для Казахстана фундаментальной ценностью является единство общества и международное согласие. Об этом заявил бывший президент республики Нурсултан Назарбаева на открытии XXVII сессии Ассамблеи народов Казахстана, сообщает 29 апреля агентство «Казинформ».

По его мнению, в настоящее время глобальный мир переживает мощную трансформацию, в которой республика может быть успешной только при сохранении этой ценности. Назарбаев считает, что единство и межнациональное согласие будет определять конкурентоспособность Казахстана в будущем мире.

Отметим, 29 апреля во время открытия очередной сессии Ассамблеи народов Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил новых заместителей председателя ассамблеи.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев проверил подготовку к XXVII сессии ассамблеи народов Казахстана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить