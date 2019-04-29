Понедельник, 29 Апреля 2019 года
13:17:02 МСК

Президент Турции: мы не склонимся перед экономическим террором

Политика

Эти слова были сказаны на закрытом 28-ом совещательном собрании Партии справедливости и развития

Президент Турции: мы не склонимся перед экономическим террором
Иван Шилов © ИА REGNUM
Реджеп Тайип Эрдоган

Анкара, 29 апреля 2019, 12:55 — REGNUM  Президент Турецкой Республики и глава Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган, в своей речи, произнесенной на закрытом 28-ом совещательном собрании партии, заявил: «Что ракеты, бомбы и пули, которыми какое-то время засыпали наши границы, что атаки, предпринятые в последние месяцы на нашу экономику, — суть одно и то же. Даже месяцем ранее были подобные поползновения. Немедленно приняв меры, мы прекратили их, никого особо не выделяя. Точно так же, как мы не сдались перед лицом политического и дипломатического террора, мы не склонились и не склонимся перед террором экономическим. Тяжёлые испытания, через которые мы прошли, напомнили нам о том, что в деле создания великой Турции нельзя размениваться на компромиссы. Мы снова увидели — «со щитом или на щите», другого пути нет».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что в произошедшем с турецкой экономикой нет ее непосредственной вины. Глава турецкого государства выразил благодарность гражданам Турции, инвесторам и бизнес-сообществу за поддержку. Реджеп Тайип Эрдоган продолжил: «Сейчас управляем страной мы. Мы не против инвесторов и предпринимателей, но пусть те, кто выступают против нашего народа, знают, что они встретятся с нами. Оказываем поддержку мы, пускаем в регионы мы. Мы решили оказывать всестороннюю поддержку в 6 отдельных регионах, оказываем ее сейчас и продолжим это делать в будущем, но, если кто-то обратится у оппортунизму, — не взыщите. Мы всегда на стороне народа». Турецкий лидер сравнил экономику страны с айсбергом, большая часть которого, подобно экономическому потенциалу, скрыта от взора неискушенных.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить