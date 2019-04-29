«Порошенко влип» – Делягин о будущем уходящего президента Украины

Москва, , 12:56 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко выгнал олигарха Игоря Коломойского из страны, которую тот считал своей по праву собственности, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 29 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Как я понимаю, господин Порошенко стал «кровником» господина Коломойского, — сказал Делягин. — Нравы в этой среде предельно простые — до полного уничтожения. Это не конфликт двух олигархов, когда сегодня поговорили, переругались, а завтра помирились и поделили рынок по-новому. Это конфликт другого уровня. Господина Коломойского выгнали из страны, которую он имел все основания считать в значительной степени своей. По праву собственности».

Кроме того, Делягин отметил, что «господин Порошенко очень сильно влип в американские выборы».

«То, что в США говорят про украинский след, — это серьёзная и грозная тема, — сказал Делягин. — Для Трампа важно, чтобы Порошенко дал показания, а это значит, что он не должен оказаться на свободе, а для Демократической партии важно, чтобы он не дал показания, и это значит, что он не должен оказаться в живых».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, украинский бизнесмен Игорь Коломойский, проживающий в Израиле, заявил, что готов помогать избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Я готов помогать ему (Владимиру Зеленскому) советами, иногда помогаю, — сказал Коломойский. — Но это не массовое явление».

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