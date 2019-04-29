Экс-президент Бразилии Лула рассказал о своих буднях в тюремной камере

Куритиба, Бразилия, , 12:52 — REGNUM 7 апреля 2019 года исполнился год со дня ареста бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы (2003−2010). Впервые за это время он дал интервью газетам El País и Folha de São Paulo, где рассказал о своей жизни в тюрьме. Интервью с 73-летним политиком опубликовано испанским изданием El País 28 апреля.

«Провожу все время один. Читаю, смотрю фильмы, много сериалов, много выступлений, присутствую на [виртуальных] занятиях. Изучил курс о войне Канудус, в котором рассказывается о лжи [писателя] Эуклидиса да Куньи. Учусь каждую неделю. Выйду отсюда доктором», — сказал заключенный.

«Но мне нравится одиночество, я могу учиться, углублять свою духовность. Хочу выйти отсюда лучшим, нежели попал, с меньшим гневом в отношении людей», — добавил он.

Бывший президент иронизирует, что всегда хотел жить один и бросать одежду куда попало, не давая никому в этом отчета. Издание отмечает, что сторонники Лулы да Силвы ежедневно с религиозным рвением чествуют политика. За стенами тюрьмы они кричат «доброе утро, президент», «доброго дня, президент» и «спокойной ночи, президент», чтобы ему не было одиноко.

Во время беседы Лула да Силва не сдержал слёз перед журналистами, рассказывая о своих утратах во время пребывания в тюрьме. В конце января ушел из жизни его старший брат, и суд не разрешил заключенному посетить похороны. В марте от менингита скончался его семилетний внук.

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью Лула да Силва также заявил о своей невиновности и намерении вновь заняться политикой после освобождения. Напомним, он был осужден за коррупцию и не допущен до участия в президентских выборах 2018 года, хотя, согласно различным опросам, был фаворитом избирателей. Недавно суд сократил срок тюремного заключения для Лулы до 8 лет и 10 месяцев.

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