НАТО начало крупные учения «Весенний шторм» недалеко от границ с Россией

Таллин, , 12:49 — REGNUM Сегодня, 29 апреля, в Эстонии стартовали масштабные учения военных Североатлантического Альянса «Весенний шторм». Как уточнили представители вооруженных сил страны, в манёврах, которые продлятся почти три недели — до 17 мая — примут участие 9 тыс. военнослужащих из 13 стран мира. Об этом сообщает издание Lrytas.

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Отмечается, что активная часть учений пройдёт со 2 по 10 мая. Манёвры будут происходить в северо-восточной части балтийской республики, недалеко от границ с Россией. Участники учений будут тренироваться более эффективно взаимодействовать и обеспечивать выполнение тактических задач.

Также в «Весеннем шторме» будут задействованы почти 200 единиц боевых машин, в том числе британские танки Challenger-2 и боевые машины пехоты Warrior, а также французские танки Leclerc. Проводиться манёвры будут и в воздушном пространстве Эстонии. Полёты совершат истребители Eurofighter ВВС Германии и Великобритании, штурмовики Су-22 ВВС Польши, а также британские и американские вертолёты Wildcat, Apache и Pave Hawk.

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Также предполагается и участие военных судов НАТО. Наиболее активная стадия этих манёвров будет проходить 6−9 мая.

Добавим, что в учениях «Весенний шторм-2019» принимают участие военнослужащие из Эстонии, Бельгии, Великобритании, Грузии, Канады, Латвии, Польши, Литвы, Франции, Финляндии, Украины, Германии и США.

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