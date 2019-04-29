Правительство Дании отменит запрет на выезд в Ирак и Сирию

Копенгаген, , 12:49 — REGNUM Министерство юстиции Дании объявило о своем намерении снять введенный в сентябре 2016 года запрет на посещение Сирии и Ирака. В настоящее время, по мнению правительства, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) более не контролирует территории этих двух государств, следовательно, запрет, который был направлен на пресечение всякой деятельности потенциальных датских террористов, более не актуален, — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Данное изменение, однако, не затронет провинции Идлиб и Дейр-эз Зор в Сирии, посещение которых для датских граждан будет по-прежнему вне закона. По предварительной оценке правительства, изменение вступит в силу уже в середине мая 2019 года.