«Мрачный жнец» сделал Сенат США «кладбищем законопроектов» — сенатор Шумер

Вашингтон, , 12:56 — REGNUM Лидер большинства в американском Сенате, республиканец Митч Макконнелл, виноват в том, что верхняя палата Конгресса превратилась в «законодательную могилу», считает лидер меньшинства, сенатор Чарльз Шумер. Об этом сообщает The Hill.

«Лидер Макконнелл должен немедленно разрешить дебаты и поправки — которые демократы приветствовали бы — по разумным, прошедшим Палату представителей законопроектам о реформе демократии, борьбе с эпидемией насилия с оружием, о здравоохранении и многом другом», — говорит Шумер.

По мнению оппозиционного демократа, «Сенат должен снова стать законодательным органом, который помогает американскому народу, а не кладбищем».

«Прошло больше двух месяцев с тех пор, как Палата представителей приняла самую примечательную за целое поколение реформу об оружейной безопасности. И до сих пор Макконнелл отказывается даже вынести ее на голосование в Сенате», — выражает недовольство сенатор на своей странице в твиттере.

Шумер сослался на комментарий Макконнелла, в котором тот назвал себя «мрачным жнецом» прогрессивной политики и пообещал использовать свою позицию лидера сенатского большинства для блокирования либеральных законопроектов.

«Самопровозглашенный «мрачный жнец», лидер Макконнелл превратил Сенат в кладбище законопроектов, которое вредит Сенату, вредит среднему классу и вредит стране», — добавил Шумер.

Шумер, выступая перед журналистами, поставил Макконнеллу самую низкую оценку за то, как он управлял Сенатом в течение первых 100 дней 116-го Конгресса — потому что и сам лидер, по мнению Шумера, и республиканцы Сената не сделали ничего, чтобы помочь американскому народу за свои первые сто дней в Конгрессе нового созыва.

Выпад Шумера стал очередным подтверждением того, что с завершением краеугольного для позиций обеих партий расследования Роберта Мюллера борьба между противодействующими сторонами не прекратилась, а напротив, усилилась. Республиканцы считают, что Мюллер обелил президента, и карта демократов бита, а демократы отказываются смириться с положением, настаивая, что Дональд Трамп прячет что-то серьезное. При этом одни вынуждены укреплять позиции, а другие срочно восстанавливать реноме после фиаско с «возможностью нового Уотергейта», который так и не случился.